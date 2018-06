La víctima de 'la Manada' demana en una carta denunciar les agressions sexuals

La noia agraeix el suport rebut i lamenta la «mentalitat d'una societat on això li pot passar a qualsevol»

Actualitzada 27/06/2018 a les 16:11

La víctima de 'la Manada' ha trencat el silenci i ha enviat una carta al programa 'Ana Rosa', a Telecinco, on agraeix tot el suport rebut des que va denunciar la violació. La víctima ha animat tothom a denunciar qualsevol agressió sexual, tot i pensar que no els creuran. «No us quedeu callats, perquè si ho feu els esteu deixant guanyar a ells», ha escrit la noia. Tot i agrair tot el suport rebut - «gràcies a la gent que, sense conèixer-me, em va donar la veu quan molts me la van voler treure», escriu- també lamenta que és «indecent» fer «broma» d'una violació i alerta que en una societat amb aquesta mentalitat «això li pot passar a qualsevol». «Denuncieu, ningú ha de passar per això, ningú s'ha de lamentar per beure, parlar amb gent, tornar sola a casa o portar minifaldilla», relata la noia, que demana també fer un pas més enllà de condemnar els fets i «ser partícips del canvi». «Personalment, que el meu cas hagi remogut la consciència d'una persona o hagi donat forces a una altra persona per lluitar ja em dono per satisfeta», reflexiona.De la víctima de 'la Manada' no se'n coneix ni el nom, ni el seu rostre i sempre ha estat protegida durant tot el procediment judicial. Ara que ja hi ha sentència i que l'Audiència de Navarra ha deixat en llibertat provisional els seus agressors (ja que la sentència no és ferma), la noia ha enviat una carta al programa d'Ana Rosa on, sobretot, agraeix el suport del seu entorn i de tots aquells que s'han llençat als carrers per denunciar la seva situació.També aprofita la carta per demanar a «dones, homes, nenes i nens» que passin per una situació similar que denunciïn, tot i que pensin que no els creuran. Recorda que si ella no ho hagués fet, la societat no hauria fet la reflexió que ha fet arran del seu cas.A més, aposta per impulsar un canvi de mentalitat en la societat. «Igual que no fem broma amb malalties, no podem fer broma amb una violació, és indecent i està a les nostres mans canviar-ho», recull a la carta. A més, demana a la gent que «pensi abans de parlar» i jutjar-la.