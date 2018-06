La Fiscalia acusa un epilèptic d'atemptat després de colpejar a dos agents quan convulsionava

L'informe presentat al Cuerpo Nacional pels agents ha fet que la Fiscalia acusi el jove d'un delicte d'atemptat i un altre de lesions

Segons informa el mitjà Heraldo, un jove de Saragossa, diagnosticat amb epilèpsia el 2011, està acusat d'atemptat després de colpejar a dos policies nacionals, quan l'intentaven immobilitzar durant un atac epilèptic. Els dos agents li reclamen mil euros cadascun, ja que l'informe presentat al Cuerpo Nacional ha fet que la Fiscalia acusi el jove d'un delicte d'atemptat i un altre de lesions.El 7 de desembre de 2017 Javier C. B estava a casa amb la seva parella, quan va començar a convulsionar. La noia va alertar als serveis d'ambulància, per culpa de l'agressivitat del pacient els sanitaris van requerir la presència dels agents.El malalt no corre cap risc d'acabar entre reixes, ja que l'acusació pública entén que aquest cas l'eximeix de qualsevol responsabilitat. Tot i això, la Fiscalia proposa la imposició de l'obligació de seguir en tractament psiquiàtric amb el metge que el tracta.