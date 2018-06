Reynés presenta la nova marca de la companyia energètica a la Junta d'Accionistes amb l'objectiu d'afrontar una nova etapa amb «aspiració internacional»

Actualitzada 27/06/2018 a les 13:17

Gas Natural Fenosa ha canviat de nom i passa a dir-se Naturgy. El president executiu de l'energètica, Francisco Reynés, ha presentat aquest dimecres el canvi de denominació comercial i societària de la companyia a la Junta d'Accionistes celebrada a Madrid. «Hem considerat que en aquests moments necessitàvem un nom que d'alguna manera demostrés la nostra aspiració internacional», ha explicat Reynés a la roda de premsa prèvia a Junta. El canvi de nom coincideix amb l'inici de la nova etapa presidida per Reynés -nomenat al febrer- que es materialitzarà amb el nou pla estratègic 2018-2022, que presentarà aquest dijous a Londres. El president de Naturgy ha explicat que volien «un nom curt» i que «pogués englobar tots els atributs de la companyia energètica». «Volem que se'ns reconegui com una companyia energètica i no només com una companyia gasista», ha assegurat. Així doncs, Gas Natural Fenosa serà a partir d'ara Naturgy Energy Group a Espanya i també en l'àmbit internacional.