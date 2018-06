Detingut per enverinar a una dotzena de gallines perquè no el deixaven dormir

Per la seva presumpta responsabilitat en un delicte de maltractament animal, haurà de comparèixer davant l'autoritat judicial quan sigui requerit

Actualitzada 26/06/2018 a les 18:38

La Policia Nacional va detenir, el passat 20 juny a Marbella, Màlaga, a un home de 77 anys que, suposadament, va enverinar a una dotzena de gallines perquè no el deixaven dormir. El detingut va reconèixer que va llançar moresc, llenties i arròs mesclats amb raticida a unes gallines d'una finca pròxima al seu domicili. Segons va explicar, estava desesperat perquè no podia dormir.El propietari de la finca, va denunciar els fets, i després de la investigació dels agents, l'investigat va ser detingut. Per la seva presumpta responsabilitat en un delicte de maltractament animal, l'acusat va ser posat en llibert amb càrrecs i haurà de comparèixer davant l'autoritat judicial quan sigui requerit.