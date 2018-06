Restauradors denuncien la «desgraciada» intervenció a la talla d'Estella

Es compara aquest treball amb l'Ecce Homo de Borja per l'escassa qualitat del resultat

La Asociación de Conservadores Restauradores de España (ACRE) ha anunciat la interposició d'una denúncia judicial contra els responsables de la «desgraciada intervenció"»realitzada en una talla de fusta policromada del segle XVI a Estella, que ha resultat ser «una destrossa del patrimoni cultural navarrès».Així ho ha assenyalat el president d'ACRE, Fernando Carrera, qui es referia així a les tasques suposadament de restauració d'una talla policromada de Sant Jordi que s'exhibeix a l'església de San Miguel de Estella, «una obra de gran interès i rellevància patrimonia», que el rector va encarregar restaurar a l'encarregada d'un taller d'art i manualitats de la localitat.Els colors uniformes que s'han aplicat a la talla, especialment al rostre de Sant Jordi, han despertat la indignació d'alguns i el bon humor d'uns altres a les xarxes socials, on ja es compara aquest treball amb l'Ecce Homo de Borja per l'escassa qualitat del resultat.Per la seva banda, el director del Servicio de Patrimonio del Gobierno foral, Carlos Martínez Àlaba, ha confirmat que estan estudiant l'ocorregut, encara que ha avançat que en aquests treballs que afecten a béns històrics i de valor patrimonial, «el preceptiu» és presentar un projecte previ i només després del vistiplau de Príncipe de Viana tirar endavant la restauració, quelcom que no s'ha fet en aquest cas.