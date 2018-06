Fuig temeràriament d'un control, s'accidenta i dona positiu en alcohol i drogues

El conductor va intentar accedir a la calçada lateral de l'autovia en sentit contrari però, degut a la velocitat va topar amb la vorera i va bolcar

Actualitzada 25/06/2018 a les 18:38

Els Mossos d'Esquadra van detenir la matinada de dissabte un conductor, de 24 anys i veí de Lleida, després de fugir d'un control policial i donar positiu en el control d'alcoholèmia i drogues. Els fets tenir lloc cap a les 3.20 hores, durant un control que la policia havia muntat al punt quilomètric 1,5 de la carretera E-23, al terme municipal de Mollerussa.El vehicle que conduïa el detingut va fugir del control amb els llums apagats i circulant de forma temerària per diferents carrers de Mollerussa fins que es va accidentar quan anava a accedir en sentit contrari a la calçada lateral de l'autovia A-2. Els tres ocupants del cotxe van resultar ferits lleus. Els Mossos van detenir el conductor com a presumpte autor d'un delicte de conducció temerària i per conduir sota l'efecte de begudes alcohòliques i drogues. L'arrestat va passar diumenge a disposició judicial davant del jutjat d'instrucció en funcions de guàrdia de Lleida.Durant el control, els agents van detectar un turisme que es va aturar 100 metres abans d'arribar-hi, va apagar els llums i va fugir marxa enrere. En detectar aquesta acció un dels vehicles policials, amb senyals lluminoses i acústiques, va intentar aturar-lo. El vehicle escàpol va fer cas omís a totes les indicacions policials i va fugir a tota velocitat i sense llums. Durant la seva fugida va accedir al nucli de Mollerussa per on va circular sense respectar les senyals de trànsit i contra direcció en diversos carrers, segons informen els Mossos d'Esquadra.Tot seguit, el conductor va intentar accedir a la calçada lateral de l'autovia en sentit contrari però, degut a la velocitat inadequada i una maniobra errònia, va topar amb la vorera i va bolcar al mig del carril.Els agents van comprovar que els tres ocupants del vehicle havien resultat ferits lleus i que el conductor presentava símptomes evidents de trobar-se sota l'efecte de begudes alcohòliques. En sotmetre's a la prova d'alcoholèmia i drogues, va donar un resultat positiu de 0,43 mg/l i també va donar positiu en cànnabis. Davant els fets els Mossos el van detenir.