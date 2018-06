El Congrés fa el primer pas per igualar els permisos de paternitat i maternitat

La iniciativa, impulsada per Units Podem, rep el suport de tots els grups de la Cambra

Actualitzada 26/06/2018 a les 17:29

Els termes de la llei

Suport unànime del ple

El Congrés dels Diputats ha aprovat aquest dimarts la presa en consideració d'una nova llei, impulsada per Units Podem, per tal que els permisos per tenir fills siguin igual per a homes i dones. El projecte de llei també preveu que siguin intransferibles i que gaudeixin d'una remuneració del 100%. La nova llei recull que els permisos siguin de 16 setmanes per a cadascun dels progenitors amb l'objectiu que els nadons puguin tenir almenys un dels seus pares durant 32 setmanes. El projecte de llei ha rebut el suport de tots els grups de l'hemicicle i, ara després de la presa en consideració, es començarà a debatre en comissió abans que retorni al ple. «A mi no em toca ajudar la meva dona, em toca compartir les tasques al 50% i vull una llei que m'obligui a fer-ho», ha defensat el líder de Podem, Pablo Iglesias. El PP, que fins ara havia tombat la iniciativa dues vegades, també ha donat suport a la proposta.El líder de Podem, Pablo Iglesias, ha defensat la iniciativa i ha recordat que des del 2002 la Plataforma pels Permisos Iguals i Intransferibles (PPiiNA) ha estat treballant per aconseguir igualar les condicions entre homes i dones a l'hora de tenir cura dels fills acabats de néixer.Iglesias ha defensat que la nova llei ha d'acabar amb les desigualtats laborals que pateixen les dones que són mares i ha defensat que Espanya ha de ser «un exemple» en polítiques legislatives feministes. «Cuidar no pot ser tasca exclusiva de les dones i que elles estiguin marginades per això en el mercat laboral», ha manifestat. A més, ha dit que és una mesura que afavoreix la natalitat i, de retruc, també la caixa de les pensions a llarg termini.El projecte de llei preveu permisos de 16 setmanes de permís per a cadascun dels progenitors, que no poden cedir-se sinó que es conceben com a dret individual. Les dues primeres setmanes són obligatòries i haurien agafar-se immediatament després del part o l'adopció. Les següents quatre setmanes també són obligatòries però podrien agafar-se en qualsevol moment dins el primer any. La llei preveu que les altres sis setmanes siguin voluntàries –també dins el mateix any- però si un dels progenitors decideix no fer-les no es poden cedir a l'altre.Tots els grups del ple del Congrés han donat suport i han permès que la nova llei faci el primer pas. Per part del PSOE, el diputat Esther Peña ha defensat que en el full de ruta del govern de Pedro Sánchez s'hi inclou acabar amb la discriminació per gèneres en l'àmbit laboral i ha assegurat que la maternitat «no pot ser un obstacle». «La igualtat és una qüestió d'estat», ha defensat.Fins ara, el PP havia vetat fins a dues ocasions la proposta d'Units Podem al·legant que suposava modificar els pressupostos perquè generava una despesa més alta. Ara, en canvi, hi dona suport. La diputada Maria del Carmen Dueñas ha defensat que el debat és adequat i que espera que aspectes com el que s'aproven inicialment aquest dimarts es «normalitzin» per a les generacions futures. «Tot i les discrepàncies ideològiques tots hem de treballar dia a dia i els garantim que el meu grup hi serà», ha afirmat.