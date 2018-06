Disponible a Espanya un fàrmac per frenar els brots de l'esclerosi múltiple

Vuit de cada deu pacients estaven lliures de brots després de prendre-ho i en nou de cada deu la discapacitat no havia evolucionat

1.800 nous casos a l'any a Espanya

Un fàrmac aprovat a Espanya i disponible ja al Sistema Nacional de Salut (SNS) pretén contribuir a normalitzar el dia a dia dels pacients amb esclerosi múltiple en aconseguir que estiguin lliures de brots durant uns quatre anys, sent tan sol necessari el seu consum durant 20 dies en dos anys.En concret, el medicament, indicat per a tots els pacients amb esclerosi múltiple que tinguin brots, s'ha de prendre durant deu dies en el primer any i altres deu en el segon any.Es tracta de la cladribina comprimits, un medicament «molt senzill» per al pacient, segons ha afirmat la cap de secció de Neurologia de l'Hospital Clínico Sant Carlos de Madrid, Celia Orella, en una roda de premsa en la qual ha incidit que permetrà als pacients seguir amb la seva vida normal.Aquest medicament actua en una primera fase eliminant els limfòcits «perjudicials», que causen aquesta malaltia del sistema immune, i, posteriorment, ja en una segona fase, permet la creació d'uns nous ja beneficiosos.«És com si reseteáramos el sistema immune», ha explicat la neuròloga, qui ha apuntat que aquests limfòcits bons són els responsables que el tractament tingui una eficàcia de quatre anys.D'aquesta forma, segons ha assegurat la directora mèdica de Merck, farmacèutica que ho ha elaborat, Isabel Sánchez, s'ha comprovat que, després de dos anys de tractament, vuit de cada deu pacients estaven lliures de brots i en nou de cada deu la discapacitat no havia evolucionat. A més, durant aquests vuit anys, la meitat dels pacients no van necessitar tornar a seguir el tractament.És un tractament segur, ja que els efectes secundaris són pocs, reversibles i tractables, com a maldecaps o cansament, ha postil·lat la neuròloga del Clínic.Per la seva banda, la directora mèdica del laboratori ha opinat que el fàrmac «canviarà les coses en l'abordatge de l'esclerosi múltiple», a més de suposar un estalvi al SNS.Aquesta malaltia crònica, inflamatoria i discapacitant que afecta al sistema nerviós central i a la medul·la espinal la tenen a Espanya unes 50.000 persones i cada any es diagnostiquen 1.800 nous casos.Afecta tres vegades més a les dones que als homes i el seu diagnòstic es produeix entorn dels 30 anys d'edat, quan moltes d'elles comencen a plantejar-se tenir fills. No obstant això, no és un obstacle per ser mare, ja que es pot aconseguir amb planificació.L'esclerosi múltiple, a més de les seqüeles físiques, provoca trastorns psicològics en els pacients; de fet, el 50% pateix depressió i entre un 25 i un 30%, ansietat, dades que ha aportat la psicòloga de la Asociación de Enfermos y Familiares de Esclerosis Múltiple del Corredor del Henares (AEFEM Henares), Cristina Soria.Soria ha abordat les dificultats amb les quals es troben aquests pacients i la importància del suport familiar i social, al mateix temps que ha destacat que de vegades oculten la malaltia en el treball «per por a l'acomiadament».