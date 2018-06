Detingut per agredir, insultar i escopir a dues noies que s'havien fet un petó

L'agressor va intentar justificar-se dient als policies que «dues dones no es poden besar al carrer» i «els grans li han de dir als joves el que està bé i malament»

Actualitzada 25/06/2018 a les 18:06

La Policia Nacional ha detingut a València un home per un delicte d'odi en agredir, insultar i escopir a una parella de noies per besar-se, acció que va intentar justificar davant els agents. Segons informa la Policia en un comunicat, el detingut és un home de 50 anys d'origen algerià que durant la tarda de diumenge va cometre l'agressió al districte de Patraix de València. Una trucada a la sala del 091 va alertar d'una baralla entre dues noies i un home, que van ser separats poc després pels agents, que van observar que els tres presentaven petites lesions a la cara i mans.Els agents van esbrinar que les noies s'havien fet un petó, moment en què pel que sembla l'home s'hauria dirigit a elles «preguntant si es podia sumar al que estaven fent, ambdues li van dir que no i que les deixés en pau». A continuació, l'home presumptament va començar a insultar-les amb frases com a «guarras» o «fastigoses» i a agredir-les, estirant-les del cabell i colpejant-les a la cara, i escopint-les, segons la nota policial, que afegeix que les noies es van defensar com van poder.Les víctimes presentaven esgarrapades al coll i braç, i una d'elles una ferida al puny. L'agressor, que no té antecedents policials, va intentar justificar la seva acció als policies dient-los frases com «dues dones no es poden besar al carrer» i «els grans li han de dir als joves el que està bé i el que està malament». Els agents el van detenir com a presumpte autor d'un delicte d'odi i posteriorment va passar a disposició judicial.