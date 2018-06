Condemnats per esquarterar i deixar morir un noi que havia ingerit 67 bosses de cocaïna

Els narcotraficants, amb la finalitat de recuperar les càpsules, van obrir l'abdomen de la víctima i les van extreure

Actualitzada 25/06/2018 a les 17:33

L'Audiència Nacional ha condemnat a penes d'entre 20 i 23 anys i mig de presó a quatre membres d'una xarxa de narcotraficants, que van esquarterar i deixar morir a una persona de la seva organització que feia de 'mula' i que va morir en rebentar una de les 67 bosses de cocaïna que havia ingerit. La secció tercera de l'Audiència condemna per delictes d'homicidi i contra la salut pública al cap de la xarxa, Heriberto Reyes, Yoni (23 anys i mig de presó), i als seus col·laboradors, Benjamín Guzmán, Alexander Méndez i Alba Leidy Cabrera -neboda de Reyes-, als quals els imposa una pena de 20 anys de presó.La sentència considera provat que els condemnats eren membres d'una xarxa que introduïa cocaïna a Espanya i Suïssa procedent de República Dominicana i que van utilitzar des de 2011 com a 'mula' a un jove de Gijón els devia entre 12.000 i 14.000 euros. Aquest jove va començar traslladant la droga des de República Dominicana fins a Espanya, però després va passar a fer el trajecte d'Espanya a Suïssa, on viatjava acompanyat de Reyes, que residia al país helvètic. Relata com l'any 2014 el jove va començar a sentir-se malament i tenia intenció d'abandonar aquesta activitat, ja que havia sagnat i tenia mal de panxa, però que va accedir a una nova ingesta per por de represàlies, perquè Reyes «li havia manifestat que havien matat a qui els havia traït». Així, l'última ingesta va ser el 7 de juliol d'aquest any en un palauet que els condemnats havien llogat a Villadiego (Burgos), des d'on viatjaria a Suïssa, però, després d'empassar-se les càpsules, va començar a vomitar i a tenir convulsions en presència de la dona condemnada i de Méndez (que era la seva parella), que no van fer res per ajudar-lo, però sí que van avisar a Reyes, qui va acudir al lloc, els va dir que marxessin i que avisessin a Guzmán.El jove va morir l'endemà a causa de la droga, i Reyes, amb la finalitat de recuperar les càpsules, va obrir el seu abdomen i les va extreure, després del que els condemnats desmembressin el cos i l'introduïssin en una maleta, que el líder de la xarxa va deixar abandonada a França. Aquest viatge el va fer Reyes, explica la sentència, amb les càpsules de cocaïna al panell de la porta del conductor i amb el cadàver del jove al maleter, que va deixar en una zona boscosa de la localitat de Tarnès (França) després de passar la frontera per Irun.El 9 de juliol Reyes va ser detingut, se li van intervenir les càpsules de droga, que tenien l'ADN de la mula i pesaven 800 grams, un fet pel qual ha estat condemnat a Suïssa per tràfic d'estupefaents. La sala condemna als acusats a 10 anys de presó d'un delicte d'homicidi perquè, encara que desconeixien l'estat de salut del jove, eren sabedors que, si es trencaven les càpsules, «la mort és inevitable» i més havent estat advertits pel jove dels seus problemes físics.Pel que fa al delicte de narcotràfic, pel qual condemna a 13 anys i mig a Reyes i a 10 anys a la resta, afirma que la seva manera d'operar «revela l'existència d'una organització criminal» Considera provat que tots van col·laborar en l'extracció de les bosses de cocaïna ingerides per la víctima i, en el cas de Reyes, li imposa la pena més elevada per aquest delicte per ser el cap i destaca que «a més de ser un conegut traficant de drogues, es va acarnissar amb la víctima fins a esquarterar-la».