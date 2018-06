Cifuentes no declararà en el cas 'Màster' adduint migranyes i la jutgessa li envia un metge a casa

La magistrada havia rebutjat dilluns dur la causa al Tribunal Suprem, la qual cosa hauria evitat la declaració d'avui

Actualitzada 26/06/2018 a les 11:14

L’expresidenta de la Comunitat de Madrid Cristina Cifuentes no ha acudit aquest dimarts a declarar com investigada en el 'cas màster' en al·legar a última hora que pateix unes fortes migranyes, per la qual cosa la jutgessa ha decidit enviar un metge forense a casa seva a les 12.00 hores per verificar si és cert.Cifuentes estava citada a les 09.00 hores davant de la titular del Jutjat d’Instrucció número 51 de Madrid Carmen Rodríguez Medel pels delictes de suborn i falsedat en document públic, però, en no acudir, la magistrada ha ajornat la seva compareixença al pròxim 23 de juliol a les 16.30 hores, han informat fonts jurídiques.La malaltia de Cifuentes ha agafat per sorpresa a tota la Sala, però especialment a la magistrada, visiblement enfadada i amb gest seriós. Tals han estat els dubtes que ha despertat el certificat metge entregat per la lletrada de Cifuentes, que la jutgessa ha acordat immediatament que un metge forense es presenti al migdia al seu domicili per corroborar l’estat de salut de l’expresidenta.Es dóna la circumstància que Cifuentes ha al·legat que pateix fortes migranyes per no comparèixer, una vegada que la magistrada va rebutjar dilluns elevar la causa al Tribunal Suprem com va sol·licitar la seva defensa per a, precisament, evitar declarar aquest dimarts.