Sindicats i patronals arriben a un preacord per apujar els sous entre un 2 i un 3% en els pròxims tres anys

Recomanen al govern espanyol que estableixi un salari mínim de 14.000 euros anuals

Actualitzada 25/06/2018 a les 19:55

Mesures per al manteniment de l’ocupació

Observatori sobre absentisme

Jubilació

Mesures per a la igualtat

Els representants de CCOO, UGT, CEOE i Cepyme han assolit aquest dimarts un preacord en matèria salarial que inclou un augment del 2% més un 1% variable en funció de les condicions de l’empresa per a cadascun dels anys 2018, 2019 i 2020. El preacord, que haurà de ser ratificat pels òrgans de govern de cada part, també recomana al govern espanyol que estableixi «de manera progressiva» un salari mínim de conveni de 14.000 euros anuals. L'entesa s'ha segellat en una reunió que ha tingut lloc a Madrid aquesta tarda on han estat presents els secretaris generals dels dos sindicats, Unai Sordo i Josep Àlvarez, així com els representants de la patronal Joan Rosell i Antonio Garamendi. La ministra de Treball, Magdalena Valerio, que ha celebrat aquest matí l'acostament definitiu entre patronal i sindicats després de mesos de negociació.Segons les parts, l’acord servirà per incrementar la creació d’ocupació, millorar l’ocupabilitat dels treballadors i la competitivitat de les empreses i lluitar contra l’economia submergida, i té una vigència de tres anys.En cada exercici els sous augmentaran un 2% més un 1% addicional que les parts vinculen «als conceptes que es determinin a cada conveni» com «l’evolucióó de la productivitat, resultats, absentisme injustificat o altres», però que haurà de tenir com a base «indicadors quantificats, mesurats i coneguts per ambdues parts».A més, les parts insten el govern espanyol a augmentar el salari mínim als 14.000 euros anuals, és a dir 1.000 euros mensuals en 14 pagues, molt per sobre els 736 actuals. Amb tot, seria un augment «progressiu» que faria assolir els 14.000 euros anuals al 2020, és a dir, en tres exercicis.Segons l’acord, aquest «creixement gradual s’haurà d’emmarcar en els propis convenis col·lectius existents» i cal que les administracions públiques el tinguin en compte en els seus processos de contractació pública.A més, les parts també es comprometen a impulsar la renovació i actualització dels convenis posant en marxa regles sobre la vigència, ultraactivitat i procediments negociadors, i demanen que durant els períodes de negociació dels convenis es conservi la seva vigència.El preacord també estableix que per a la resolució de situacions de bloqueig de les negociacions, els representants de les dues parts hauran d’acudir als sistemes de solució autònoma de conflictes establerts en l’àmbit de l’Estat i de caràcter autonòmic.Patronals i sindicats també han assolit mesures destinades al manteniment de l’ocupació, afavorint alternatives a l’acomiadament mitjançant l’adaptació de la jornada laboral. En aquest sentit, proposen una nova mesura dirigida al manteniment dels llocs de treball en empreses amb dificultats econòmiques mitjançant reduccions temporals de jornada, o afavorint que el treballador no es vegi perjudicat a la seva protecció social o retribució, alhora que l’empresa manté les seves plantilles i s’habiliten processos de formació per a una major qualificació dels treballadors.Les parts també es comprometen a establir un marc de diàleg per assolit un acord en matèria de Formació Pofessional i a impulsar una reforma de l’actual marc regulador.El preacord inclou també una proposta per a la creació d’un observatori sobre absentisme laboral. Segons les parts, l’actual situació d’absentisme fa necessari que es posi en marxa aquest observatori que en un termini de sis mesos emeti un informe a partir del que es puguin fer proves pilot per millorar totes les situacions d’absentisme no desitjat.Pel que fa a la jubilació, les parts demanen al govern espanyol que activi canvis legals perquè els convenis possibilitin l’extinció de contracte per compliment de l’edat ordinària de jubilació sempre que el treballador afectat tingui dret a la pensió completa de jubilació, per «facilitar el relleu generacional i vinculat a objectius de polítiques d’ocupació».A més, patronal i sindicats demanen que es crei un pla director contra l’economia submergida i es recuperi el contracte de relleu en les condicions de la seva posada en marxa.Per últim, les parts demanen al govern espanyol que desplegui mesures per afavorir la igualtat laboral i salarial entre homes i dones. Segons les parts, com a mínim han de contemplar un desenvolupament del sistema d’atenció a la dependència i a la infància que doni cobertura necessària perquè l’activitat professional retribuïda de les dones a les empreses no es vegi tan afectada com en l’actualitat.També reclamen una equiparació en els permisos de paternitat i maternitat o en les reduccions de jornada, i un estudi qualitatiu del sistema de plusos i complements salarials que mesuri l’impacte de gènere.