La majoria de lectors del Diari Més ho té clar: la monarquia no els representa

Gairebé el 77% dels enquestats es van mostrar contraris a la figura del rei Felip VI

Actualitzada 25/06/2018 a les 09:51

La monarquia espanyola no té 'bona premsa' entre els lectors del Diari Més. L'enquesta de la darrera setmana, en la qual preguntàvem si se sentien representats pel rei Felip VI, la resposta majoritària ha estat molt clara, i en sentit negatiu.Les opcions de respostes que oferia l'enquesta eren dues de negatives, dues de positives i una de neutra. Les negatives han sumat el 76,91% dels vots.La resposta més triada ha estat la que considera la monarquia com a un «estament anacrònic i sense sentit», amb un 67,35% dels vots. L'altra resposta negativa, que considerava que la monarquia no ens representa a causa de la posició que ha mantingut respecte de Catalunya, va tenir un 9,58% de vots.Pel que fa als lectors que defensen que sí, que la monarquia espanyola els representa, la resposta més àmplia, amb un 16,50% va ser la que considerava que la monarquia és «una institució de cohesió i representativitat del país». Menys vots afirmatius, (4,10%) va obtenir la proposta de resposta que deia que la monarquia ens presenta «però cal modificar la institució i fer-la més transparent».Finalment, la resposta «Tant me fa. No necessito que ningú em representi», va aconseguir un 2,50% dels vots.