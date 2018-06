Un nen de 6 anys mor ofegat a la piscina municipal de Tàrrega

L'incident va passar cap a tres quarts de set de la tarda i els serveis d'emergències no van poder fer res per salvar-li la vida

Un nen de 6 anys va morir a les piscines municipals d'estiu de Tàrrega aquest dissabte a la tarda, segons ha informat el consistori i el Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM).Els serveis d'emergències van ser alertats de l'incident a les 18.43 hores i fins al lloc s'hi van desplaçar tres ambulàncies i un psicòleg del SEM. Quan els efectius van arribar, el petit ja era fora de l'aigua i no han pogut fer res per salvar-li la vida.Protecció Civil va confirmar que en el moment en què s'ha produït l'incident el menor s'estava banyant amb els seus cinc germans i que els seus pares no eren a les instal·lacions.L'Ajuntament de Tàrrega ha expressat a través d'un comunicat el seu «profund dolor» per la mort del nen, que era veí del municipi, ha anul·lat tots els actes de Sant Joan i ha decretat dos dies de dol.El consistori va explicar que el menor es va trobar «inconscient dins la piscina» i que fins al lloc s'hi van desplaçar efectius de Mossos d'Esquadra, Policia Local i dues ambulàncies del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM), que van fer maniobres de reanimació cardiopulmonar al nen sense èxit. L'infant, T.S.B, era veí de Tàrrega i tenia nacionalitat espanyola. El consistori va decretar dos dies de dol oficial i ha demanat que s'obri una investigació policial per aclarir els fets.