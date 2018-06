Tanquen un bar després de trobar un colom a la cambra frigrífica

Una veïna va capturar un vídeo des del seu domicili on es veu al personal del bar sacrificant i desplomant un colom

Actualitzada 22/06/2018 a les 16:55

La conselleria de Salut del Govern de les Illes Balears ha ordenat el tancament del bar Daniel's, situat a Palma de Mallorca, després de comprovar les condicions higièniques de l'establiment, el qual inclús tenia aliments caducats. Una veïna va capturar des del seu domicili com el personal del bar sacrificava i desplomava un colom, imatges difoses per Diario de Mallorca.L'establiment estava regentat per xinesos, la investigació es va iniciar arran de la denúncia de la veïna que va capturar les imatges. La tècnica de Salut Pública va certificar les males condicions dels productes alimentaris. L'inspector de Sanitat va trobar en una cambra frigorífica un colom mort.Els propietaris de l'establiment han negat en tot moment que se servís als clients aquesta carn, i han al·legat que els coloms eren per consum propi. Però la conselleria veu aquest al·legat improbable, ja que l'establiment estava especialitzat en hamburgueses i entrepans.