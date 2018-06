Detenen un alumne per difondre imatges de caràcter sexual d'un professor

El denunciant va mantenir converses de caràcter sexual a través d'internet amb un perfil fals, darrere del qual hi havia un alumne seu

Actualitzada 22/06/2018 a les 18:42

Un noi de 18 anys ha estat detingut per la Policia Nacional de Valladolid, acusat d'un delicte de descobriment i revelació de secrets per, suposadament, difondre imatges de caràcter sexual a internet del seu professor.Els fets es van produir durant el mes de maig, la víctima va rebre una sol·licitud d'amistat en una xarxa social, d'una persona de 35 anys, va acceptar l'amistat sense saber que es tractava d'un perfil fals. El denunciant va mantenir converses de caràcter sexual amb aquest perfil fals, arribant a enviar fotografies íntimes. Aquestes converses i imatges van ser difoses.Fa pocs dies el professor es va assabentar de la difusió d'aquestes converses, i que les imatges estaven en poder d'alguns alumnes, motiu pel qual va denunciar els fets.Agents especialitzats van iniciar una investigació que va descobrir la persona darrere del perfil fals. Es tracta d'un alumne del centre on treballa el denunciant, que va reconèixer els fets en la seva declaració a les dependències policials on va ser traslladat després de la seva detenció.