Considera que existeix risc de fuga i reiteració delictiva

Actualitzada 22/06/2018 a les 12:02

La Fiscalia de Navarra recorrerà la interlocutòria de l’Audiència de Navarra de deixar en llibertat provisional els cinc membres de ‘La manada’ condemnats a nou anys de presó per ‘abús sexual’ a una jove durant els Sanfermines del 2016, segons fonts de la Fiscalia General de l'Estat. Serà un recurs de súplica davant la mateixa sala que ja va condemnar ‘La manada’ i que ara, quan estan a punt d’expirar els dos anys de presó provisional, els deixa en llibertat provisional adduint que no hi ha risc de fuga. La Fiscalia ja es va oposar aquest dijous a l’alliberament recordant que quatre dels cinc processats estan inclosos en un altre procediment per fets semblants que van tenir lloc a Pozoblanco, fet que, a més del risc de fuga, demostra la possibilitat d’una reiteració delictiva.