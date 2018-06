El govern espanyol vol reformar la tipificació dels delictes contra la llibertat sexual i estudia personar-se en els judicis

El govern espanyol admet que l’alliberament de ‘La manada’ l’ha sorprès i recorda que els feta provats són «molt greus»

Actualitzada 22/06/2018 a les 15:25

La portaveu del govern espanyol, Isabel Celaá, ha expressat aquest divendres el malestar del seu executiu per l’alliberament provisional dels membres de ‘La Manada’, i ha anunciat que independentment del seu «respecte a les decisions judicials» estudia personar-se a partir d’ara als judicis contra la llibertat sexual. Celaá ha admès que la interlocutòria de l’Audiència de Navarra ha «sorprès» el seu executiu perquè «la regla d’or general és que un condemnat en presó provisional se’l manté quan té una sentència de nou anys», i perquè els fets provats «són molt greus». En aquest sentit ha afirmat que el seu govern no només es vol fer eco «de l’alarma social» generada pel seu alliberament, sinó «protegir les dones i les joves» d’aquest país. Per aquest motiu ha anunciat tres línies d’actuació.La primera, la proposició de llei orgànica que el PSOE ja té registrada al Congrés per a una millora de formació dels jutges i mesures urgents en matèria de violència de gènere.La segona és que està «en disposició de posar sobre la taula una proposta per analitzar la reforma del Codi Penal» en la matèria, «concretament a tipificació dels delictes referits a violència sexual contra la llibertat i integritat sexual».La tercera, personar-se a través de l’advocat de l’Estat en els processos per delictes contra la llibertat sexual. «Aquest és un afer que considerem greu, compartim la preocupació ciutadana i l’executiu té accions per dur a terme», ha afirmat.