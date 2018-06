Una menor i una adolescent ferides de gravetat després de ser atacades per un gos

L'animal anava sense corretja ni morrió, tot i ser un gos «de raça potencialment perillosa»

Actualitzada 20/06/2018 a les 19:08

Una noia de 18 anys i una nena d'11 han resultat ferides de gravetat després de ser atacades per un gos «de raça potencialment perillosa» que estava sol i sense morrió a Utrera, Sevilla, per la qual cosa el seu propietari ha estat denunciat per la Policia Local. En un comunicat, l'Ajuntament ha informat que les dues víctimes passejaven per un carrer de la localitat quan van patir l'atac del gos, per la qual cosa van haver de ser evacuades a l'hospital.Una vegada posats els fets en coneixement de la Policia Local, van localitzar al propietari de l'animal i li van sol·licitar la documentació corresponent, al qual va contestar que no en tenia i que només sabia que la raça del gos era un encreuament entre bòxer i pitbull. El propietari va ser denunciat per tres conceptes diferents: per deixar el gos o no adoptar les mesures necessàries per evitar escapades, tenir-lo sense morrió i per no tenir la llicència de possessió d'aquest, ja que es tracta d'un gos de raça potencialment perillosa. La Policia Local va gestionar la guarda i custòdia de l'animal en un lloc adequat per a casos com aquests, fent-se càrrec al mateix el Centre Caní amb el qual l'Ajuntament d'Utrera té concertat l'acord.