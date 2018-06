El portal, de Plataforma per Tabarnia, ha estat actiu només 24 hores

Plataforma per Tabarnia ha decidit tancar el seu lloc web Buscando Lazos tan sols 24 hores després que hagués entrat en funcionament. Sota el lema ‘Tu informes, altres els treuen’, el lloc web instava als usuaris a informar sobre indrets on hi ha penjats llaços grocs per tal de poder-los anar a treure’ls.Just abans d’esborrar el lloc web, els seus impulsors han informat en un missatge a la plataforma que el motiu de la clausura era el gran nombre d’amenaces que havien rebut. Per altra banda, també admetien que estaven revisant les seves polítiques, ja que el dret a la intimitat o a la privacitat podrien estar sent vulnerats.