Detingut un motorista que circulava a més de 250 km/h i ho publicava a Instagram

L'autor pujava a YouTube les imatges en les quals transitava per vies interurbanes a gran velocitat

Actualitzada 20/06/2018 a les 18:08

La policia espanyola ha detingut un motorista a Lloret de Mar per circular a més de 250 km/h posant en perill la resta d'usuaris de la via. Els ciutadans el van reportar al correu de la policia redesabiertas@policia.es, ja que l'autor acostumava a publicar les gravacions circulant a velocitats superiors a les permeses a Instagram. Aquestes gravacions es van fer virals a les xarxes socials i els agents han aconseguit localitzar els URL des d'on havia divulgat els vídeos.Després d’una minuciosa investigació, la policia espanyola el va poder identificar com al propietari de les filmacions i a més va detectar que l'home comptava amb perfils a altres pàgines web com YouTube. L'home gravava els vídeos amb la càmera que tenia integrada al casc i que era controlada amb un dispositiu al canell, els editava i els publicava intentant dificultar la seva identificació. A més, el conductor havia integrat a la motocicleta un sistema d'ocultació de la matrícula per evitar ser fotografiat pels radars.Segons fonts policials, l'anàlisi final de totes les publicacions ha aconseguit descobrir l'autor, la motocicleta utilitzada i les vies urbanes i interurbanes en les quals, de forma reiterada, es dedicava a cometre presumptes delictes contra la seguretat viària, superant els 60 km/h en sòl urbà i 80 km/h en sòl interurbà, arribant fins als 258 km/h en l'autopista C-32 en sentit Girona a l'altura d'Arenys de Mar.Els agents van detectar també que en les últimes setmanes havia incrementat el nombre de vídeos publicats a les xarxes socials amb la finalitat d'aconseguir més subscriptors i obtenir una remuneració econòmica. La policia ha intervingut la seva motocicleta de gran cilindrada amb la qual es van cometre els fets, un casc amb un dispositiu de vídeo-gravació integrat i la mateixa càmera.