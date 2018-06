Decreten llibertat provisional per als membres de 'La Manada'

Organitzacions feministes adverteixen que si els detinguts surten, les dones ocuparan els carrers

Actualitzada 21/06/2018 a les 17:51

Reacció feminista

La Secció Segona de l'Audiència de Navarra ha decretat la llibertat provisional dels cinc joves condemnats a 9 anys de presó per un delicte d'abús sexual continuat a una jove de Madrid durant els Sanfermines del 2016, segons ha avançat 'El Confidencial', amb el vot particular d'un dels tres magistrats. El tribunal ha establert per als cinc joves de 'La Manada' una fiança de 6.000 euros perquè puguin sortir de la presó i esperar que la sentència sigui ferma. La sentència del cas de 'La Manada', que es va fer pública a finals d'abril, va aixecar una forta polèmica perquè va considerar els fets com un abús sexual continuat i no una violació.La pena que va dictar l'Audiència de Navarra va ser molt menor a la sol·licitada per la Fiscalia, que era de prop de 23 anys per diversos delictes, i per l'acusació particular, que demanava 25 anys . Els fets es van produir durant els Sanfermines del 2016.La sentència va aixecar una onada de protestes arreu de l'Estat perquè va considerar els fets com un abús sexual continuat i no com una violació.Les organitzacions feministes no han tardat en reaccionar i han advertit que si els cinc integrants de la Manada surten al carrer en llibertat provisional, les dones ocuparan els carrers que, han asseverat, «també són nostres».Amb les etiquetes «Si #LaManada surt, nosaltres ocupem els carrers #LasCallesTambienSonNuestras #YoTeCreo», les activistes feministes Teresa Lozano i Zua Méndez, conegudes com Towanda Rebels, i per les seves campanyes de vídeo en xarxes socials «Yo te creo» en defensa de la víctima de la Manada, criden a totes les dones a sortir al carrer.Una trucada a la qual s'uneixen les integrants de la Plataforma 8M, que el passat dia de la dona van congregar a centenars de milers de persones en ciutats de tota Espanya, que, entre altres coses, van mostrar la seva solidaritat amb la víctima de la Manada.