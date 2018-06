Creen un web per informar d'on hi ha llaços grocs per treure'ls

Tabarnia.org és el colaborador principal de la plataforma, que porta per lema 'Tu informes, uns altres els treuen'

Un nou lloc web demana als usuaris que informin dels llocs de Catalunya on s'han penjat llaços grocs per tal de facilitar la feina a aquells que els volen anar a treure. Es tracta del portal Buscando Lazos, el qual, sota el lema 'Tu informes, uns altres els treuen', té com a principal colaborador Tabarnia.org.El web publica un formulari on els usuaris poden indicar la direcció concreta on han vist llaços o qualsevol altre símbol independentista. Aquesta informació, un cop captada, es mostra en un mapa on apareixen els símbols i els llocs concrets on estan penjats. Els usuaris informen, bàsicament, dels indrets on hi ha llaços grocs o estelades.Un usari de Twitter ha compartit el lloc web tot denunciant-la i ha demanat l'ajuda d'Anonymus per eliminar-lo.