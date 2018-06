S'enfronta a 21 anys i mig de presó per violar, maltractar i amenaçar a la seva dona

La dona ha explicat que només podia sortir per portar els nens al col·legi o anar a comprar i «mai» sense l'autorització de l'acusat

Actualitzada 19/06/2018 a les 18:19

L'Audiència de Girona ha jutjat aquest dimarts un acusat per a qui fiscalia i acusació particular demanen una condemna de 21 anys i mig de presó per violar, maltractar i amenaçar la parella durant nou anys. La víctima, que s'havia casat amb el processat al seu país d'origen, va arribar a Catalunya l'any 2005 i el matrimoni va viure a Sant Celoni i a Santa Coloma de Farners. Segons ha explicat la víctima, fins que va interposar denúncia l'any 2014, l'acusat la va tenir sotmesa, «humiliada», l'obligava a mantenir relacions sexuals i la insultava i amenaçava constantment. A vegades, davant dels fills menors d'edat. L'acusat, per la seva banda, nega els fets i afirma que l'únic problema que va tenir amb la víctima va ser una discussió quan ella es va negar a fer-li un petó. La defensa demana l'absolució. El judici ha quedat vist per a sentència.La víctima ha explicat que es va casar amb l'acusat quan tenia 15 anys i que va ser un matrimoni concertat per les famílies. En un principi van conviure a casa dels pares de l'home, al Marroc. Uns anys després, el 2001, l'home va arribar a Catalunya i la dona el va seguir quatre anys més tard, el 2005. Fins al 2014, quan la víctima va interposar denúncia davant dels Mossos d'Esquadra, l'aleshores matrimoni va viure a Sant Celoni i a Santa Coloma de Farners, juntament amb els seus quatre fills, la majoria menors d'edat.La fiscalia i l'acusació particular sostenen que, ja des d'un inici al Marroc, l'acusat va «imposar els seus desitjos» a la dona i li propinava cops o, fins i tot, la va deixar dies sense menjar i li va prohibir tenir contacte amb la seva família. La situació va anar a pitjor quan el matrimoni va tornar a conviure ja a Catalunya. «L'agressivitat de l'acusat va anar en augment, tant de forma física com verbal», indiquen les acusacions.La víctima ha explicat que la insultava i amenaçava sovint dient-li «puta, ets una merda», «puc fer el que vulgui amb tu perquè sóc el teu amo i tinc certificat de compra» o «t'arrancaré un ull i m'és igual anar a la presó». Segons les acusacions, el processat va crear una «atmosfera d'hostilitat i de por» a casa atemorint tant la dona com els fills amb «actes violents» o trencat objectes per tot el pis.«L'obsessió de l'acusat per controlar i dominar la seva dona va arribar fins a l'extrem que la víctima havia de demanar permís per sortir del seu domicili», recullen les acusacions. La dona ha explicat que només podia sortir per portar els nens al col·legi o anar a comprar i «mai» sense l'autorització de l'acusat, que aleshores era el seu marit.La víctima també ha explicat al judici que l'acusat la va violar repetidament, tant al domicili de Sant Celoni com al de Santa Coloma de Farners. «Com que la seva dona es negava a doblegar-se als seus desitjos sexuals, l'acusat la tancava en una habitació on li propinava puntades de peu, cops de puny i l'arrossegava pels cabells fins que, quan ja estava exhausta i terroritzada, la penetrava», sostenen les acusacions.A més, també recullen un episodi durant el qual l'acusat va agafar un ganivet i li va col·locar al coll a la víctima dient-li que la mataria. O un altre moment en què una de les filles, que llavors era menor d'edat, va sentir la mare plorant i va entrar a l'habitació del matrimoni. Segons ha explicat al judici, era de nit i va veure el seu pare sobre la víctima, agredint-la. «La meva mare li tenia molt por i nosaltres també», ha dit la filla.Com a conseqüència dels fets, la víctima pateix un trastorn psicològic amb simptomatologia ansiosadepressiva. «Avui dia encara li tinc por», ha explicat la dona, que ha assegurat que el seu marit la va «humiliar» durant anys.L'acusat, per contra, nega tots els fets i diu que «mai» va violar, colpejar o maltractar la dona. Creu que la víctima l'ha denunciat perquè el vol «perjudicar» i perquè van tenir una discussió quan ell li va reclamar un petó i ella s'hi va negar. Per això, la defensa demana l'absolució.La fiscalia i l'acusació particular sol·liciten 21 anys i mig de presó i 10 anys de llibertat vigilada per un delicte continuat d'agressió sexual, maltractament habitual en l'àmbit familiar, dos delictes de lesions i un delicte continuat d'amenaces greus. També reclamen que no es pugui apropar a la víctima i que la indemnitzi amb 30.000 euros. El judici, que s'ha fet a la secció quarta de l'Audiència de Girona, ha quedat vist per a sentència.