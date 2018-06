L'embarcació tenia capacitat per 9 persones, els vuit nois l'havien llogat per celebrar un comiat de solter

Actualitzada 19/06/2018 a les 17:42

El passat cap de setmana un grup d'amics va llogar un iot no tripulat al port de València, per celebrar el comiat de solter d'un d'ells. L'embarcació tenia capacitat per 9 persones, i els vuit joves van convidar a una dotzena de prostitutes per celebrar l'ocasió. Per culpa d'aquest excés de tripulació, l'embarcació es va enfonsar.Els joves es van embarcar i van navegar fins alta mar per començar la festa. Després de gaudir d'unes hores de música i alcohol, l'embarcació es va començar a enfonsar i els joves van haver d'alertar al 112. El propietari del iot ha estat denunciat per la Ley de Puertos del Estado y de la Marina Mercante, i aquest ha denunciat als joves que van llogar el servei.