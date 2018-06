L'OCU alerta que un set de maquillatge de Claire's conté restes d'amiant

El producte afectat és un estoig de maquillatge de color violeta en forma de cor

Actualitzada 19/06/2018 a les 18:40

Les restes d'amiant han estat detectats en els lots i codis de barres 04/17, 38783, 5053264387832.

L'Organització de Consumidors i Usuaris (OCU) ha alertat de la retirada del mercat d'un set de maquillatge de la cadena americana Claire's per tenir restes d'amiant en la seva composició i ha demanat que s'eviti el seu ús. En un comunicat, l'OCU subratlla que no és la primera vegada que un producte d'aquesta cadena (amb botigues a tot Europa) presenta problemes similars, la qual cosa qualifica d'«inacceptable» i demana a l'Agència Espanyola de Medicaments i Productes Sanitaris (AEMPS) que «prengui cartes en l'assumpte».Segons l'organització, l'alerta sobre la presència d'amiant en el set de maquillatge ha estat emesa per les autoritats de la República Txeca, i per això el Sistema Europeu d'Alerta Ràpida (RAPEX) ho ha inclòs en la seva llista, la qual cosa automàticament implica la seva retirada del mercat i la destrucció de les unitats presents al mercat europeu.El producte afectat és un estoig de maquillatge de color violeta i en forma de cor amb ombres, coloret, llapis labial, pols compacta, rímel i llapis d'ulls. En el cas que s'hagi adquirit i es tingui a casa, l'OCU recomana que no s'usi i es porti a la tenda.