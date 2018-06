Detingut per abusar d'una nena de 10 anys mentre els pares no estaven a casa

El detingut era conegut de la família, residia amb ells per motius laborals, i de fet ja havien conviscut en anteriors ocasions

Un home de 50 anys ha estat detingut per la Guàrdia Civil de Màlaga acusat d'abusar sexualment d'una nena de 10 anys durant una breu absència dels pares a l'habitatge on residia temporalment. El detingut, que residia al domicili per motius laborals amb el pare de la nena, era conegut per la família, amb la qual ja havia conviscut en anteriors ocasions, segons ha informat l'institut armat en un comunicat.Segons els investigadors, l'home va aprofitar una breu absència dels progenitors del domicili per realitzar uns encàrrecs, i que s'havia quedat tot sol amb la menor per cometre els abusos sexuals sobre la nena, que va relatar el succeït a la seva mare quan aquesta va tornar a casa. Arran de l'ocorregut es va iniciar una forta discussió entre la mare de la víctima i el presumpte agressor, que va finalitzar quan la dona el va fer fora, després va presentar una denúncia davant la Guàrdia Civil.Els agents van donar credibilitat als fets i van intentar localitzar a l'abusador, que havia fugit a un país europeu per evadir les seves responsabilitats. Els investigadors van conversar per telèfon, en diverses ocasions, amb el presumpte agressor, al qual van convèncer perquè tornés a Espanya de manera voluntària perquè pogués oferir la seva versió dels fets de manera legal.En arribar a l'aeroport de Màlaga, l'home va ser detingut i posteriorment posat a disposició judicial acusat d'un delicte d'abús sexual.