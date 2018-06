L’exvicepresidenta s’afegeix a la cursa on de moment ja hi ha Pablo Casado i José Manuel García Margallo

Actualitzada 19/06/2018 a les 10:26

L’exvicepresidenta del govern espanyol Soraya Sáenz de Santamaría ha anunciat aquest dimarts que presenta la seva candidatura a substituir Mariano Rajoy com a líder del PP. Sáenz de Santamaría presentarà la seva proposta a les 13h a la porta dels lleons del Congrés dels Diputats. S’afegeix a una cursa on de moment ja hi ha el vicesecretari de Comunicació del PP, Pablo Casado, l’exministre d’Exteriors José Manuel García Margallo, el diputat per Ávila José Ramón García Hernández, i l’expresident de Nuevas Generaciones José Luis Bayo. El partit està a l’espera de la decisió de la secretària general del PP, María Dolores de Cospedal, que aquest dimarts té un acte com a presidenta del PP de Castella-La Manxa. Un altre dels que es considerava un clar aspirant a la successió, Alberto Núñez Feijóo, va anunciar aquest dilluns que no presentaria candidatura.