Sánchez veu «raonable» acostar els presos independentistes i vol governar fins al 2020

El president espanyol preveu reunir-se amb Torra a principis de juliol

Actualitzada 19/06/2018 a les 09:08

Es reunirà amb Torra a principis de juliol

Nova política penitenciària amb els presos d’ETA

Reunió amb Macron dissabte que ve

Admet que no pot derogar completament la reforma laboral

Nous impostos i augment de cotitzacions màximes de la Seguretat Social per garantir les pensions

No hagués nomenat a Huerta, però defensa Planas

Treure les restes de Franco del Valle de los Caídos

El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ha afirmat aquest dilluns en una entrevista a RTVE que preveu reunir-se amb el president de la Generalitat, Quim Torra, «a principis de juliol» per reactivar les relacions entre els dos governs. Sánchez ha expressat el seu desig de reactivar els mecanismes de debat i acord, a través, per exemple, de la Comissió Bilateral entre els governs espanyol i català. Sánchez coincidirà a un acte amb Torra previsiblement aquest divendres a la inauguració dels Jocs del Mediterrani a Tarragona, i espera «obrir una nova etapa» respecte a Catalunya. El president espanyol també ha assegurat que veu «raonable» que un cop es tanqui la instrucció «quan el jutge ho consideri», Institucions Penitenciàries traslladi els presos independentistes a Catalunya, «a prop de les seves famílies i dels lletrats perquè el dret de defensa es pugui materialitzar».El president espanyol ha fet aquestes manifestacions en la seva primera entrevista després d’arribar a La Moncloa fruit de la moció de censura. Precisament sobre aquest fet, ha apuntat que espera «esgotar la legislatura». Al seu entendre, després de la moció cal un «procés de normalització» que implica «governar amb el procés» i de la mà de les CCAA i dels ajuntaments a més de tirar endavant les lleis que van ser vetades pel govern de Rajoy.Per aconseguir-ho, aspira a assolir acords amb altres formacions, com Podem, amb qui vol acords per «regenerar la vida democràtica» i «redistribuir el creixement econòmic». «Podem compartir una agenda social i crec que l’agenda de regeneració es pot ampliar, a més de qüestions d’Estat on espero coincidir en el seu anàlisi i execució amb el PP», ha dit.Respecte a la qüestió territorial, Sánchez ha afirmat que aquesta setmana tancarà l’agenda de reunions amb els presidents de les quatre comunitats autònomes «històriques» (Catalunya, País Basc, Galícia i Andalusia).«Espero reunir-me amb Torra, si finalment coincideix amb la seva agenda, a principis del mes de juliol, i crec que el fonamental no és només fer una reunió de cortesia sinó activar mecanismes que des del 2011 no s’activen i em refereixo a la Comissió Bilateral entre el govern despanya i de Catalunya», ha dit.Divendres acudirà amb el rei Felip VI a la inauguració dels jocs del Mediterrani a Tarragona on espera coincidir amb Torra per primera vegada. «Crec que és important reivindicar els Jocs del Mediterrani i espero que puguem obrir entre tots una nova etapa a Catalunya», ha dit.Després de deixar clar que la qüestió dels presos d’ETA no té «res a veure» amb la de Catalunya, Sánchez ha apuntat que en la qüestió del País Basc, un cop ETA s’ha dissolt «cal abordar el fenomen amb una política penitenciaria diferent». En aquest sentit ha demanat a la resta de formacions que no facin d’aquest punt un «element de discòrdia».Respecte a l’acollida dels refugiats de l’Aquarius, Sánchez ha afirmat que s’ha evitat que el cas del vaixell es convertís en una autèntica tragèdia humanitària, tot i que ha afirmat que cal la «solidaritat de la UE» per abordar conjuntament la política migratòria, de fronterers i d’integració i asil. La cooperació, ha dit, ha de ser «reforçada amb els països d’origen i de trànsit d’aquestes migracions».En aquest marc ha anunciat que emprendrà una «ronda de consultes i de viatges» a Berlín, París i Lisboa que comença dissabte de la setmana que ve amb Macron a París.Sobre l’eliminació de concertines, Sánchez ha afirmat que les fronteres es poden protegir sense vulnerar els Drets Humans. «Hem de fer una política migratòria sensata i és evident que no obrirem les fronteres, que és inviable, i cal gestionar els fluxos migratoris», ha dit.Respecte a les seves primeres actuacions, ha afirmat que li «agradaria» derogar la reforma laboral i la llei de seguretat ciutadana. Ha admès que en aquests moments al Congrés «no hi ha majoria» per derogar la reforma laboral en la seva totalitat, tot i que sí «punts concrets» que «precaritzen relacions laborals d’empreses subcontractades». També ha apuntat que vol donar un impuls gran a la igualtat i acabar amb la bretxa salarial.Respecte a les pensions, ha afirmat que el seu govern «farà tot el possible» per «garantir la solvència del sistema públics de pensions» i per «resoldre el dèficit de la seguretat social». Segons Sánchez, el govern de Rajoy no ha deixat en bon estat el fons de la reserva de la Seguretat Social, i cal «garantir la dignitat de les pensions i obrir el debat sobre els ingressos públics per garantir el sosteniment de les pensions». Per això cal «racionalitzar les despeses de la Seguretat Social» i «parlar de les cotitzacions», fet que implica «destopar les màximes, i parlar de com garantim el seu sosteniment a través de figures impositives noves».Respecte a la dimissió de Màxim Huerta, Sánchez ha admès que «probablement» no l’hagués nomenat ministre si li hagués explicat el seu problema amb Hisenda. «Estem en una nova era» on «no em separaré ni un mil·límetre del mandat de la regeneració democràtica», ha dit. En canvi, ha defensat el ministre d’Agricultura, Luis Planas, que ha donat «explicacions suficients» sobre una qüestió on «no hi ha cas» i la mateixa Fiscalia ha dit que no hi tenia «res a veure». «Espero que es retiri aquesta investigació en les pròximes setmanes», ha dit.Pel que fa al Valle de los Caídos, ha afirmat que Espanya «no es pot permetre» mantenir «símbols que separin» els ciutadans, i ha recordat que Alemanya o Itàlia no tindrien mai aquesta mena d’homenatges. En aquest sentit ha demanat als grups parlamentaris que donin suport a la iniciativa que el seu executiu adoptarà de treure les restes de Franco del Valle de los Caídos, recordant que el mateix PP va condemnar el franquisme fa uns anys.