Mor una dona després de rebre dos trets de la seva parella a la porta de casa seva

Fonts de la Guàrdia Civil han explicat que no existien denúncies prèvies per violència masclista ni antecedents per agressions

Actualitzada 18/06/2018 a les 18:38

La dona de 43 anys a la qual el seu marit va disparar dues vegades aquest dissabte a Guadahortuna, Granada, ha mort aquest diumenge al centre hospitalari en el qual es trobava ingressada en estat crític, segons han informat fonts sanitàries. L'home, de 53 anys i sense antecedents policials, va ser detingut el mateix municipi pocs minuts després de disparar a la víctima, amb la qual té tres fills. La dona no ha superat les lesions provocades pels dos impactes de bala que va rebre a l'estómac i al cap. Després de l'agressió va ser traslladada en helicòpter fins al centre de Traumatologia de l'hospital Virgen de las Nieves, on va ser intervinguda, i on va romandre a l'UCI fins a la seva defunció.L'agressió va tenir lloc abans de les dues de la tarda quan, per causes que es desconeixen, el marit de la víctima li va disparar dues vegades prop de l'habitatge conjugal. Fonts de la Guàrdia Civil han explicat que no existien denúncies prèvies per violència masclista ni antecedents per agressions, encara que sí un requeriment fa anys, per un episodi de disputes que va provocar una trucada veïnal, després de la qual no es va formalitzar cap denúncia. La parella havia interromput la seva convivència diverses vegades per disputes.El detingut està a la comandància de Granada, detingut pels delictes de tinença il·lícita d'armes i, ara, per homicidi. La Guàrdia Civil ha apuntat que continua amb la investigació, per motiu pel qual l'acusat no passarà a disposició judicial fins dimarts que ve.