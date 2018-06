María Dolores de Cospedal anuncia la seva candidatura a la presidència del PP

«Des de la humilitat» per «servir Espanya»

«Vull ser la primera dona que presideixi el PP»

La secretària general del PP, María Dolores de Cospedal, ha anunciat aquest dimarts que presenta la seva candidatura a la presidència del PP. Una decisió que adopta «des de la humilitat» per «servir Espanya» basada «en la convicció del que és millor per al partit i per al país» que ha destriat de «qualsevol pretensió personalista» que no fos «la més beneficiosa per al PP». «He pres una decisió que he consultat amb molts amics que tinc a aquest partit i amb la família, no sense meditar abans sobre la meva experiència personal, professional i política», ha dit. De Cosepdal ha afirmat que està «preparada» i lliurarà la batalla «amb totes les seves energies» perquè «la sort» del PP i d’Espanya «estan unides». «Em presento a liderar i servir el PP i tots els espanyols per reivindicar el nostre lideratge i recuperar la unitat del centre dreta espanyol, em presento per a guanyar, per a guanyar i per a guanyar», ha dit abans d’oferir als antics membres del govern de Mariano Rajoy i a la resta de candidats sumar-se al seu projecte.La secretària general del PP lliurarà aquesta «batalla» amb els fins ara cinc candidats presentats: el vicesecretari de Comunicació, Pablo Casado, l’exminsitre d’Exteriors José Manuel García Margallo, el diputat per Ávila José Ramón García Hernández, l’expresident de Nuevas Generaciones José Luis Bayo, i la que es considera la seva màxima rival, l’exvicepresidenta del govern espanyol Soraya Sáenz de Santamaría.En un acte del PP de Castiella-La Manxa, De Cospedal ha afirmat que adopta la decisió «amb sentiments barrejats de responsabilitat, confiança i sentit del deure, des de la fe inquebrantable al PP». «M’he equivocat en moltes ocasions però crec que la responsabilitat i el sentit del deure m’han portat en moltes altres a comportar-me com s’esperava de mi», ha dit De Cospedal, que ha afirmat que ha viscut «moments molt feliços i també molt durs» al PP.«He donat la cara i me l’han partit unes quantes vegades, i ho tornaré a fer, però sempre m’aixecaré de nou», ha afirmat la número dos del PP, que ha assegurat que «per sobre l’interès personal o càlcul sobre el perjudici a la imatge, sempre ha estat el PP i l’honorabilitat d’aquest projecte que avui considero més important que mai per liderar el futur d’Espanya».També ha afirmat que la seva és una proposta «integradora» que tindrà en compte totes les sensibilitats però «centrat en Espanya». «Crec en una nació unida, solidària i plural, tolerant i forta», ha assegurat.«Em presento per defensar la unitat d'Espanya de xantatgistes, extremistes i separatistes, i us proposo que defensem amb dents i ungles la sobirania nacional, la supremacia de la llei i la igualtat dels espanyols a qualsevol part del territori nacional», ha afirmat abans d'assegurar que plantarà cara als que volen «dissoldre el projecte nacional» i els que contemplen «estratègies d'apaivagament i contemporanització dels qui volen trencar Espanya».De Cosepdal també ha afirmat que vol ser «la primera dona que presideixi el PP» i també «la primera dona que presideixi Espanya» perquè «ha arribat el temps de la dona».