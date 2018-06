La Policia investiga la mort d'una dona trobada morta en un jacuzzi

Fonts policials han confirmat que «en un 99 per cent» es tracta d'un homicidi

Actualitzada 18/06/2018 a les 17:40

La Policia Nacional de Ciutadella, Menorca, contempla la possibilitat que es tracti d'un homicidi la mort d'una dona de 36 anys, el cadàver dels quals ha estat trobat aquest dilluns a l'interior d'una nau industrial, dins d'una banyera-jacuzzi inflable, segons han assegurat fonts policials properes a la investigació.L'avís va ser rebut per la Policia Local de Ciutadella a les sis del matí, i en arribar a la nau industrial del polígon de la ciutat van trobar la víctima sense vida. La parella de la víctima també es trobava a l'interior de la nau. En un primer moment, va assegurar a les autoritats que la dona s'havia quedat dormida al jacuzzi, i que aquest motiu era, presumptament, la causa del fatal desenllaç. A continuació, va desaparèixer durant unes hores, per després personar-se a la comissaria amb un advocat.Encara continua la investigació de les causes, fonts policials han confirmat que «en un 99 per cent» es tracta d'un homicidi. La nau industrial, a part de ser utilitzada per al negoci particular del sector nàutic, també servia d'habitatge per a la parella i una amiga que vivia amb ells, tots de nacionalitat veneçolana. La Policia Nacional ha assumit el cas immediatament.