Alemanya demana al Suprem l'informe de Montoro que nega la malversació l'1-O

El tribunal d'Schleswig-Holstein reclama la informació arran d'una petició de la defensa de Puigdemont

Actualitzada 19/06/2018 a les 13:54

Alemanya ha demanat al Tribunal Suprem l'informe de l'exministre d'Hisenda, Cristóbal Montoro, que nega l'ús de fons públics per l'organització del referèndum de l'1-O. Segons ha pogut confirmar l'ACN, el tribunal d'Schleswig-Holstein ha reclamat la informació, via fiscalia, al jutge Llarena després d'una petició de la defensa del president destituït Carles Puigdemont. De fet, els advocats de Puigdemont van reclamar l'informe perquè el Suprem havia al·legat davant de la justícia alemanya que «no tenia resposta» del govern espanyol sobre la malversació. La defensa va informar de l'informe que Montoro va entregar a Llarena el maig, i que deia que si havia hagut malversació només podria haver-se comès «per un delicte de falsificació d'un funcionari conxorxat amb algun proveïdor a favor del procés». Aquest informe encara no és en mans dels jutges alemanys, i no s'espera una resolució del tribunal sobre l'extradició de Puigdemont en les properes jornades.I és que, de fet, la defensa de l'expresident encara no ha presentat les seves al·legacions contra l'extradició, i no preveu fer-ho aquesta setmana, segons apunten els advocats a l'ACN. Per tant, la decisió sobre si Carles Puigdemont ha de ser o no extradit a Espanya difícilment arribarà abans de finals de mes, segons apunten les diverses fonts consultades.Per ara, no està confirmat si caldrà que hi hagi una vista oral, amb Puigdemont davant del jutge, abans que es dicti sentència. Des de la defensa, apunten que seria «excepcional» i que només seria «interessant» si la sala «té dubtes». En una primera resolució, els jutges alemanys ja van descartar extradir Puigdemont per rebel·lió, ja que consideraven que els seus actes no es podien equiparar a l'alta traïció a alemanya. Els magistrats van reiterar en una altra interlocutòria –en aquest cas per denegar de nou l'empresonament de Puigdemont- que no veien la rebel·lió i que tenien «dubtes» sobre la malversació.L'advocat de Carles Puigdemont, Jaume Alonso Cuevillas, va assegurar al Més324 que Puigdemont s'ha traslladat a viure a Hamburg des de Berlín per «raons de seguretat». La ciutat d'Hamburg també és més propera a Schleswig-Holstein.