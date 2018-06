Iñaki Urdangarin ingressa a la presó de Brieva, a Àvila

L'exduc de Palma ha entrat al centre penitenciari entre vuit i un quart de nou del matí

L'exduc de Palma, Iñaki Urdangarin, ha ingressat aquest dilluns a la presó de Brieva, a Àvila, per complir els 5 anys i 10 mesos de condemna per malversació, prevaricació, frau a l'administració, dos delictes fiscals i tràfic d'influències arran del cas Nóos. Urdangarin ha entrat al centre penitenciari entre les vuit i un quart de nou del matí després que en les darreres hores arribés a l'Estat procedent de Ginebra, on des de fa uns anys resideix amb la seva família. Aquest dilluns expirava el termini de cinc dies perquè tant Urdangarin com el seu exsoci Diego Torres, ingressessin a la presó després que la setmana passada ambdós es dirigissin a l'Audiència de Palma per recollir la sentència i el manament d'entrada a la presó.Urdangarin podia escollir qualsevol centre de l'Estat. Torres, per la seva part, entrarà al centre de Brians II al llarg del dia, on complirà una pena de 5 anys i 8 mesos per malversació, prevaricació i frau a l'administració.