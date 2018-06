Alberto Núñez Feijoo renuncia a la cursa per substituir Rajoy al capdavant del PP

El president de Galícia subratlla que no pot trair la confiança que li va donar la majoria absoluta ara fa dos anys

Actualitzada 18/06/2018 a les 21:41

Alberto Núñez Feijoo, president de Galícia i del PP gallec, ha renunciat aquest dilluns a la tarda a la cursa per substituir Mariano Rajoy al capdavant de la formació conservadora. Feijoo, visiblement emocionat, ha subratllat en el marc d'una reunió urgent de la junta directiva regional del partit que l'únic compromís que té és amb els gallecs, i ha recordat que ara fa dos anys li van donar majoria absoluta. «Els gallecs ens van respondre amb el seu vot i amb una majoria excepcional. No els puc fallar. Seria fallar-me a mi mateix». Feijoo, doncs, no ha fet el pas al davant que en moltes travesses es donava per fet, com sí ho han fet, fins ara, Pablo Casado, vicesecretari de Comunicació del PP, José Manuel Garcia Margallo, exministre d'Exteriors, José Luís Bayo, expresident de Nuevas Generaciones del PP al País Valencià, i José Ramón Hernández, secretari de Relacions Internacionals del PP.Feijoo ha reiterat que, per a ell, ser president de Galícia és «la major» de les seves aspiracions polítiques, i ha recordat que li queden dos anys de mandat. I ha fet una defensa del que ha anomenat «coherència», una qualitat que ha trobat a faltar, per exemple, en el nou executiu espanyol.Per això ha opinat que el PP ha d'obrir una «nova etapa» que marqui diferències amb els altres partits, i en aquest sentit ha considerat que «no seria un bon missatge» que el no president de la formació encetés el seu mandat «faltant a la seva paraula», en referència a la que va donar als gallecs el 2016.També ha defensat que «es pot i s'ha de fer» política des de Galícia, i ha assegurat que ell en farà. I ha afirmat, en relació a aquest aspecte, que des d'aquesta zona d'Espanya estarà alerta davant l'activitat política del govern de Pedro Sánchez.