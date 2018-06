El gos va ser traslladat a un centre veterinari on va morir poques hores després

Actualitzada 15/06/2018 a les 20:20

Agents de la Guàrdia Civil han posat a disposició de la justícia a una veïna de Ribadeo, Galícia, de poc més de 30 anys, acusada de provocar la mort al seu gos.Diversos veïns havien denunciat el cas en vàries ocasions, preocupats per l'estat de salut de l'animal que duia constantment morrió. Quan els agents es van personar al domicili en qüestió van comprovar el mal estat de l'animal, que presentava símptomes de desnutrició, deshidratació i ofegament. El gos va ser traslladat a un centre veterinari on va morir poques hores després.Alguns veïns asseguren que la propietària del gos, li posava papers al morrió perquè no bordés, i que el cuidava molt poc.