El sol predominarà tot el cap de setmana, amb alguna nuvolada de cara a la tarda

Actualitzada 15/06/2018 a les 20:13

El Servei Meteorològic de Catalunya preveu una jornada de dissabte amb menys núvols que el divendres. El matí serà força assolellat, tot i que de matinada encara hi haurà algun núvol al cel. La vessant nord, el litoral i prelitoral central estaran més tapats amb núvols baixos. A partir de mig matí, serà quan començaran a crèixer les primeres nuvolades. Aquestes afectaran punts de del Pirineu i PrePirineu i altres punts de muntanya, on hi podrà caure algun ruixat.La jornada de diumenge serà molt semblant a dissabte. Tot i que la probabilitat de precipitació serà més baixa.Per la setmana vinent s'espera una mica més d'estabilitat atmosfèrica, amb dies assolellats i amb una temperatura que anirà pujant lentament.