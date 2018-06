Xoca amb la moto, provoca aldarulls i trenca la mampara de dos cotxes policials quan se l'enduen detingut

Quan els agents van arribar a lloc, el detingut es va negar a bufar l'etilòmetre i va obligar a mobilitzar fins a tres cotxes patrulla

Dues mampares trencades

Els Mossos d'Esquadra han arrestat un home que anava en moto borratxo, va tenir un accident a Sant Pere Pescador (Alt Empordà), va provocar aldarulls en un bar i va acabar trencant la mampara de dos cotxes policials quan se l'enduien detingut. I tot això, en tan sols poques hores de diferència.L'arrestat, que té 41 anys i és veí de Roses, va accidentar-se pels volts de les nou del vespre quan circulava amb una motocicleta pel carrer del Forn. L'home, que estava molt alterat, va començar a amenaçar tothom qui se li creuava per davant i a donar cops a bancs i papereres. A més, es va encarar amb els clients que hi havia a la terrassa d'un bar. Quan els agents van arribar a lloc, el detingut es va negar a bufar l'etilòmetre i va obligar a mobilitzar fins a tres cotxes patrulla (perquè quan el traslladaven, va trencar la mampara de dos dels vehicles). Al final, ha acabat la nit a l'hospital de Figueres i ara està pendent de passar davant del jutge.L'arrestat, que ja té antecedents, ara en sumarà més al seu historial. I és que, amb tan sols poques hores de diferència, va arribar a cometre fins a cinc delictes. L'home, que té 41 anys i és veí de Roses, va agafar ahir al vespre la seva motocicleta després d'haver begut una quantitat d'alcohol considerable.Cap a les nou del vespre, i quan circulava pel carrer del Forn de Sant Pere Pescador, va tenir un accident. Aleshores, i en un estat d'excitació considerable, es va començar a encarar amb tothom, a amenaçar aquells qui es trobava pel carrer i a donar cops i malmetre mobiliari urbà (com bancs i papereres).Fins i tot, el motorista va provocar aldarulls a la terrassa d'un bar del poble, discutint-se amb els clients. Quan els Mossos d'Esquadra van arribar al lloc, l'home –que presentava símptomes evidents d'anar begut- es va negar rotundament a sotmetre's a la prova d'alcoholèmia.Els agents el van arrestar, però aquí no es va acabar tot. Mentre el traslladaven, el detingut va arribar a trencar la mampara de dos cotxes patrulla (deixant-los inutilitzats i obligant la policia a activar-ne un altre cada vegada). Al final, com que estava tan alterat, l'home va acabar la nit a l'hospital de Figueres, on hi va arribar conduït per la policia.Els Mossos d'Esquadra acusen aquest veí de Roses dels delictes de conducció temerària, negativa a sotmetre's a les proves d'alcoholèmia, danys i resistència i desobediència a agents de l'autoritat. L'arrestat està pendent de passar a disposició judicial als jutjats de Figueres.