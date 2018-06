Vint-i-vuit anys de presó per l'acusat d'apallissar i abusar sexualment de dues filles

Els psicòlegs van assegurar que les dues tenen seqüeles greus, i van qualificar els seus relats d'«absolutament creïbles»

L'Audiència de Lleida ha condemnat a 28 anys i tres mesos de presó l 'acusat d'apallissar i abusar sexualment de dues de les seves filles, des que aquestes tenien uns deu anys . L'home va negar tots els fets en el judici que va tenir lloc a l'Audiència de Lleida mentre que les nenes van explicar alguns capítols d'unes agressions, insults i abusos que eren «continuats» i que els psicòlegs van qualificar com uns relats «absolutament creïbles». La Sala ha tingut en compte les declaracions de les víctimes i dels pèrits i ha considerat provats els fets. Concretament ha condemnat l'acusat a quinze anys de presó per un delicte d'agressió sexual, onze anys de presó per un delicte d'abusos sexuals, un any i mig de presó per un delicte de maltractament habitual i nou mesos més per un delicte de maltractament.L'Audiència també li ha retirat la custòdia de la filla gran durant quinze anys i de la petita durant onze anys i el prohibeix a comunicar-se o aproximar-se a les nenes per un període d'entre dotze i setze anys. També el condemna a vuit anys de llibertat vigilada un cop surti de la presó i que indemnitzi les filles amb 30.000 i 15.000 euros respectivament pels danys patits.Les nenes, que ara tenen 16 i 18 anys, van declarar protegides per una mampara. La germana gran va explicar que els fets es van iniciar amb ella, quan tenia uns nou anys (cap a l'any 2010, a Lleida), que van començar amb tocaments i que van anar augmentant en gravetat i freqüència fins al punt que el seu pare la violava des de dos cops per setmana fins a dos cops al dia. Els psicòlegs van assegurar que les dues tenen seqüeles greus, sobretot la germana gran a qui han definit com una persona «submisa» i que assumia el «rol de parella» amb l'acusat. Ella fins i tot va explicar que moltes vegades decidia quedar-se a casa amb el seu pare, tot i sabent què passaria, per evitar que li fes el mateix a la seva germana petita.La mare de les nenes va declarar que es va assabentar dels abusos sexuals quan les nenes van denunciar els fets, a finals de 2016. Va reconèixer, però, que l'acusat les pegava amb el cinturó i les insultava. Les tres van explicar que a les nenes els deia que eren unes «zorres» com la seva mare i que havien de fer les feines de casa perquè per això eren les dones i que per a això les tenia.La fiscalia demanava 37 anys de presó. La defensa demanava l'absolució perquè considerava que era poc creïble que la mare no s'assabentés dels abusos, quan vivien tots junts, que hi havia hagut incongruències en les declaracions i que no s'havia desvirtuat la presumpció d'innocència.