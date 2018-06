L'acusat d'abusar de la neta de la seva parella ho nega i creu que l'ha denunciat per gelosia

La nena relata tres episodis d'abusos i la psicòloga i la treballadora social consideren creïble la versió de la menor i descarten cap fabulació ni benefici

Actualitzada 14/06/2018 a les 18:17

L'acusat de fer tocaments continuats a la neta de la seva parella des que la petita tenia cinc anys ha negat els fets aquest dijous en el judici que ha tingut lloc a l'Audiència de Lleida i ha declarat que potser la nena l'ha denunciat per gelosia perquè ella sempre volia estar amb la seva àvia. La menor, en canvi, ha relatat tres episodis d'abusos. En el primer, a Elx, segons la menor, l'home va intentar que la nena, amb només 5 anys, el masturbés i en els altres dos, a Altea i a Agramunt, va ser ell, segons ha relatat la víctima, qui va ficar la mà sota la roba interior de la nena, quan ella tenia 10 i 13 anys. La psicòloga i la treballadora social que han declarat al judici consideren creïble la versió de la nena i descarten que hagi fabulat ni que vulgui aconseguir algun benefici amb la denúncia ja que a causa d'això, la nena, que es portava molt bé amb la seva àvia, ja no la veu. «Ella volia seguir tenint relació amb l'àvia i per ella era més aviat un perjudici, denunciar això», han assegurat.Els primers tocaments haurien tingut lloc l'any 2008 a Elx, on vivien, quan la petita tenia cinc anys. Segons ha relatat la menor, l'acusat, ella i el seu pare estaven al sofà mirant una pel·lícula i el seu pare es va quedar adormit. Llavors, prossegueix, l'acusat es va abaixar els pantalons i li va dir que el toqués, però ella s'hi va negar i va explicar els fets a la seva àvia. L'acusat ho va negar, el pare no va veure res i l'àvia no es va creure la nena i va pensar que potser acabava de veure alguna escena similar a la pel·lícula i ho havia explicat així perquè tenia «molta imaginació», ha declarat al judici.Els segons abusos denunciats haurien tingut lloc el 2013 quan van anar a la platja de l'Altea l'acusat, la nena que llavors tenia 10 anys i una cosina seva. La menor ha declarat que llavors, mentre eren els tres a l'aigua, jugaven a que ell les tirava i que en un moment l'acusat li va posar la mà per dins el banyador. Ha afegit que llavors no va dir res a la seva àvia perquè no l'havia creguda el primer cop. L'acusat també ha negat els fets.El tercer abús sexual relatat per la víctima va ser l'últim i el que va destapar el cas. La menor ha explicat que va tenir lloc l'agost de 2017, quan la nena tenia 13 anys, a Agramunt, on havien anat perquè es casava una cosina seva que viva allà. La menor ha explicat que estaven a casa de la germana de la seva àvia i que l'àvia li va dir que anés a recollir l'habitació de dalt on ells dormien. Ha seguit relatant que es va quedar estirada al llit mirant el mòbil i que llavors va entrar l'acusat, es va estirar al seu costat i li va ficar la mà dins el pantaló del pijama i les calces i la va acariciar. Que la seva mare la va trucar al mòbil i que ella va aprofitar per sortir de l'habitació i, després de la insistència de la mare preguntant-li què li passava, ells li ho va explicar. L'acusat ha reconegut haver-se estirat al llit però per descansar ja que era el llit on ell havia dormit aquell cap de setmana. Ha negat haver fet cap tocament a la nena.El ministeri públic sol·licita que s'imposi a l'acusat sis anys de presó per un delicte continuat d'abusos sexuals i set anys de llibertat vigilada un cop surti de la presó. També demana que se li prohibeixi comunicar-se o acostar-se a la víctima durant deu anys i que la indemnitzi amb 4.000 euros per danys morals. La defensa, que inicialment demanava l'absolució, ha contemplat, després de sentir els testimonis, considerar com a certs els últims abusos, que haurien tingut lloc l'agost de 2017 a Agramunt (Urgell), quan segons la nena, l'acusat li va introduir la mà al pantaló del pijama i la va acariciar. L'advocada sol·licita que es qualifiqui aquests fets com un delicte d'abús sexual, que se li imposi la pena mínima de presó i que aquesta pugui ser substituïda per una multa.