Condemnats a 25 anys de presó per deixar morir a 71 refugiats en un camió hermèticament tancat

El cap de la banda va prohibir al conductor aturar-se per obrir les portes i donar-los aigua: «Que no faci cas als cops, que es morin», va ordenar

Actualitzada 14/06/2018 a les 18:52

Un tribunal hongarès ha condemnat aquest dijous a 25 anys de presó als quatre principals acusats de la mort de 71 refugiats, que van ser trobats morts per asfíxia a l'agost de 2015 en un camió hermèticament tancat que va ser abandonat en una carretera austríaca prop de la frontera amb Hongria. Els quatre han estat declarats culpables d'un delicte d'homicidi, amb agreujant de pertinença a una organització criminal.Segons la Fiscalia, els refugiats van morir asfixiats poques hores després d'inciar el desplaçament des de les rodalies de la frontera amb Sèrbia, encara en territori hongarès. A Àustria, els traficants van abandonar el camió frigorífic al voral d'una autopista, que va ser localitzat posteriorment per la Policia. Segons les anàlisis realitzades pels forenses austríacs, els 4 nens, 8 dones i 59 homes van morir a causa d'una llarga i permanent escassetat d'oxigen. La sentència estableix que els traficants sabien que les víctimes -de nacionalitat siriana, iraquiana i afganesa- no podien sobreviure en un habitacle hermèticament tancat durant el viatge des de la frontera hongaresa amb Sèrbia, on van ser recollits, fins Àustria. Les investigacions van establir que el conductor del camió havia sentit els cops dels refugiats, que intentaven cridar l'atenció sobre la seva situació, però el principal cap de la banda li va prohibir aturar-se per obrir les portes i donar-los aigua. «Que no faci cas als cops, que es morin», va ordenar l'afganès de 30 anys al conductor, que estava cada vegada més nerviós. «Els quatre eren conscients que el seu comportament causaria la mort de la gent que estava a l'espai de càrrega, però ho van acceptar», afirma la sentència.El Tribunal de Kecskemét ha imposat penes d'entre tres i dotze anys als altres deu acusats de la mort dels refugiats, entre els quals hi havia quatre menors, informen els mitjans hongaresos. Entre els condemnats hi ha onze búlgars, dos afganesos i un búlgar d'origen libanès. Sobre tres d'ells, en parador ignorat, pesa una ordre internacional d'arrest i han estat condemnats ara en absència. A part dels 25 anys de presó, el tribunal ha establert que el cap dels traficants, un afganès de 30 anys d'edat, sigui expulsat del país amb prohibició de tornar una vegada que hagi sortit de la presó. A més, se li ha condemnat a pagar 291.000 euros.