Actualitzada 14/06/2018 a les 19:30

La socialista lleidatana Teresa Cunillera substituirà Enric Millo com a delegada del govern espanyol a Catalunya, segons indiquen fonts del PSC. Es tracta d'una dirigent amb anys d'experiència, atès que va entrar com a diputada al Congrés l'any 1982. L'etapa més llarga a la cambra baixa espanyola és la que va desenvolupar del 1996 al 2015. També ha tingut responsabilitats governamentals, per exemple quan el 1986 va ser directora general de la presidència del govern espanyol. Dins del PSOE ha exercit responsabilitats organitzatives, com ara ser membre de la gestora encarregada de la formació fins al congrés on Pedro Sánchez va tornar a ser nomenat secretari general.Cunillera, pròxima a Miquel Iceta i apreciada a la seu del PSOE, va formar part dels defensors del no a la investidura de Mariano Rajoy, que comportaria una multa al PSC per trencar la disciplina de vot.