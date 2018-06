Ferran López renuncia a seguir exercint com a cap dels Mossos d'Esquadra

Buch encarrega al director general de la Policia que obri un «període d'anàlisi» de l'actual estructura del cos

Actualitzada 14/06/2018 a les 15:51

El comissari en cap Ferran López ha presentat la seva renúncia a continuar exercint les funcions de cap dels Mossos d'Esquadra, segons ha informat el Departament d'Interior. El conseller Miquel Buch li ha acceptat la renúncia, que el comissari ha justificat perquè l'acceptació del càrrec a l'octubre va ser «temporal i limitada al període que s'obria amb la nova dependència governativa» i que amb la constitució d'un nou Govern «es posa fi a aquesta temporalitat». Buch ha demanat al director general de la Policia, Andreu Martínez, i al seu equip que obrin un «període d'anàlisi» de l'actual estructura del cos policial. També ha demanat als comissaris cap Miquel Esquius i Joan Carles Molinero que continuïn al capdavant de les comissaris de Coordinació Territorial i Central, respectivament, mentre duri aquest anàlisi.L'encàrrec que fa Buch al director general de la Policia i el seu equip té com a objectiu «proposar, si s'escau, les mesures necessàries per reforçar i adequar l'organització policial amb la finalitat de garantir el millor servei a la societat catalana», segons Interior.El conseller també ha encarregat a l'actual comissari cap de la Comissaria Superior de Coordinació Territorial, Miquel Esquius, i al comissari cap de la Comissaria Superior de Coordinació Central, Joan Carles Molinero, que continuïn dirigint de forma coordinada aquestes dues comissaris durant el període d'anàlisi obert. Els dos comissaris són els màxims responsables de les unitats operatives dels Mossos i dependran directament del director general. Així, Interior remarca que, durant aquesta estapa, es mantindrà l'actual model organitzatiu del cos policial.Buch ha pres aquestes decisions després de trobar-se amb Ferran López i els màxims comandaments del cos al complex central d'Egara, i de la reunió que el conseller i el president de la Generalitat, Quim Torra, van mantenir el major Josep Lluís Trapero, que va renunciar a tornar a exercir les funcions de cap del cos.El conseller d'Interior ha mostrat a López la seva comprensió per les raons que han motivat la seva renúncia i li ha agraït els serveis prestats en una etapa «especialment complexa». Segons Interior, també ha mostrat al comissari la seva voluntat de seguir comptant amb la seva «expertesa» i «professionalitat» dins de l'estructura dels Mossos.