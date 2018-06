L'aparell està situat a la zona comunitària de la presó, fora de les cel·les

Nou detinguts a la presó del sud d'argentina a la província de Chubut, situada a la ciutat de Puerto Madryn, s'han declarat en vaga de fam, i no accepten cap de les racions de menjar que els corresponen, fins que no arreglin el servei de televisió per cable que els permeti veure els partits de futbol del Mundial de Rússia.Segons informa el mitjà Clarín, el servei es va espatllar fa uns dies, i pel «dret indispensable per a tot persona privada de llibertat», segons afirmen els empresonats en un comunicat, s'han compromès a no menjar fins que se «solucioni» el problema. L'aparell està situat a la zona comunitària de la presó, fora de les cel·les.