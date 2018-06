L'acusat va admetre els fets a la vista celebrada el passat mes de maig

M.D.G.I. de 73 anys ha estat condemnat per l'Audiència Provincial de Ciudad Real a 50 anys de presó, per un delicte d'abús sexual i prostitució a set nens d'entre 10 i 14 anys, el condemnat tampoc podrà acostar-se a menys de 500 metres de les víctimes quan hagi complert la pena. Els fets van ocórrer entre 2014 i 2015 al municipi manxec d'Almagro.L'acusat va admetre els fets a la vista celebrada el passat mes de maig. La sentència considera provat que el modus operandi de M.D.G.I. era acostar-se a un parc per relacionar-se amb les seves víctimes, invitar-los a gominoles i refrescs, i després a casa seva. Al seu domicili els feia veure pornografia i, en algunes ocasions, els oferia diners a canvi de realitzar-los fel·lacions i tocaments.