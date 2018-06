Condemnat a 21 anys de presó un pare que va matar al seu fill de 45 dies

Va arrancar el nadó dels braços de la seva mare i el va colpejar dues vegades contra el terra

L'Audiència Provincial d'Almeria ha condemnat a 21 anys de presó a Hicham B., acusat de matar al seu fill de 45 dies el juny de 2016 a Níjar, Almeria, colpejant-lo contra el terra en dues ocasions perquè la seva dona li donava menjar a l'habitació de la neteja. La sentència li imposa més dos anys de presó per un delicte de maltractament habitual en l'àmbit de la violència sobre la dona, deu mesos més per un delicte de lesions, també en l'àmbit de la violència sobre la dona, i 21 anys de presó per un delicte d'assassinat. Així mateix, prohibeix a Hicham B. aproximar-se a la mare del nen durant 31 anys i mig i a pagar-li una indemnització de 120.000 euros.La sentència considera provat que l'acusat va mantenir una relació amb la mare del nadó des de 2014 fins al 24 juny de 2016, i que el 10 de maig d'aquest últim any tots dos van tenir un fill. Al voltant de les 13.30 hores del 24 de juny de 2016 Hicham B. va colpejar dues vegades al nadó contra el terra, després d'arrancar-lo dels braços de la seva mare, de manera que el cap del nen va xocar contra el terra, la qual cosa li va provocar un traumatisme cranioencefàlic sever amb hemorràgia massiva que va fer que morís immediatament. A més va intentar colpejar una tercera vegada al nen, no ho va aconseguir gràcies a l'oposició de la mare.En cap cas el jurat va creure que l'home patís un episodi dissociatiu que anul·lés la seva capacitat per entendre l'abast dels seus actes, negant també que patís diversos episodis traumàtics que afectessin el seu estat mental. Els forenses van certificar que no sofria cap patologia psicopàtica o esquizofrènica greu ni tenia antecedents de salut mental ni trets de personalitat que poguessin haver fet possible que tingués alterades les seves capacitats.