Suspesos de sou i feina dos policies locals d'Estepona acusats d'agressió sexual

La víctima viatjava amb uns amics quan van ser interceptats en un control policial pels dos agents

Actualitzada 12/06/2018 a les 18:56

Dos agents de la Policia Local d'Estepona, Màlaga, de 37 i 38 anys, han estat detinguts com a presumptes responsables d'un delicte d'agressió sexual a una jove de 18 anys després d'interceptar el vehicle en el qual viatjava. L'Ajuntament els ha suspès de sou i feina de manera cautelar.El Consistori explica que es tracta de la «major mesura disciplinària» que pot dur a terme davant la investigació per part de la Policia Nacional i el jutjat d'instrucció de la ciutat. La investigació va començar diumenge al matí, arran de la denúncia de la noia, segons ha informat aquest dilluns la Policia en un comunicat. La víctima va manifestar que viatjava amb uns amicsquan van ser interceptats en un control policial pels dos agents.Durant la intervenció, els policies van preguntar al conductor si havia consumit begudes alcohòliques i, davant la contestació afirmativa d'aquest, li van indicar que deixés el vehicle aparcat, a continuació van demanar un taxi perquè els traslladés al seu domicili i es van oferir a portar-los en cotxe quan finalitzessin la seva jornada laboral.Segons el relat de la denunciant, moments després que els tres amics arribessin al seu edifici, es van personar els dos agents en el cotxe particular d'un d'ells i, després de mantenir una breu conversa amistosa, van proposar als joves pujar al domicili, una vegada allí, es van produir els fets denunciats.Activat el protocol per a aquest tipus de casos, es va traslladar a la víctima a un centre hospitalari, es van recaptar els testimoniatges de tots els possibles testimonis i es va fer saber a l'autoritat judicial de l'actuació duta a terme. Com a resultat de tot això, es va procedir per part de la Policia Local a la detenció d'un dels agents, mentre que el segon va ser localitzat i detingut per la Policia Nacional a casa del primer. Als arrestats se'ls imputen, a més, delictes contra la salut pública, amenaces i prevaricació.