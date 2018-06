El fins ara ministre lamenta que amb la decisió paga la multa a Hisenda «dues vegades»

Actualitzada 13/06/2018 a les 20:11

«Estic al corrent dels pagaments amb Hisenda»

Màxim Huerta ha dimitit aquest dimecres a la tarda com a ministre de Cultura i Esport només una setmana després d'haver pres possessió del càrrec després de la polèmica per haver defraudat 218.322 euros a Hisenda entre el 2006 i el 2008. Malgrat declarar-se «absolutament innocent», ha explicat en una roda de premsa a la seu del ministeri que marxa pel «bombardeig» i «l'atac» que només «busca minar el projecte de regeneració i transparència del president Sánchez». «No ho permetré», ha reblat. En aquest sentit, la lamentat haver pagat la «multa» dues vegades, primer abonant l'import a Hisenda amb efectes retroactius i ara amb la dimissió. «Soc conscient que la innocència no val per a res», ha afegit, davant d'una societat «ofegada pel soroll» i per la «desinformació interessada».En un discurs tancat i sense admetre preguntes, el fins ara ministre ha assegurat que pren la decisió de dimitir de «manera autònoma» i pensant en les dues coses amb les quals més creu, «la cultura i la transparència». En aquest sentit, ha argumentat que per defensar «allò que estimes», a vegades un s'ha «de retirar». «Estimo la cultura i per això em retiro. Me'n vaig amb humilitat amb la que vaig arribar fa set dies, me'n vaig agraït pels suports i la confiança rebuda», ha insistit.Així mateix, ha recordat que va arribar al ministeri fa una setmana «il·lusionat» i «conscient» alhora de tota la feina que el país tenia «per davant» i marcant-se com a objectiu «recuperar» la major riquesa que té un país: la cultura. També ha assegurat ser conscient que la proposta Sánchez era un «honor» però també sent conscient que acceptava un compromís «més important» que la seva carrera, la seva vida personal i els seus meus projectes de futur. «Sabia que el meu nomenament seria qualificat d'extravagant i es convertiria en blanc de crítiques per haver treballat per un mitjà que tothom veu i tothom demonitza», ha lamentat.Màxim Huerta també ha aprofitat la compareixença davant dels mitjans per insistir que està «al corrent» dels pagaments amb Hisenda i ha defensat que el que va fer «no era il·legal en aquell moment».Amb tot, assegura va decidir pagar a Hisenda «convençut de la meva innocència» i va interposar un recurs judicial, que posteriorment va perdre. «No és una condemna de frau, és una pèrdua d'una demanda per reclamar els meus drets», ha volgut aclarir.Així, ha considerat que «des de fora» podrà col·laborar més en un projecte «il·lusionant» per a Espanya i ha afegit que, per sobre del personal, «hi ha tota la resta, que s'ha de salvaguardar». «Continuaré treballant per la cultura com ho fan la resta de ciutadans del país», ha conclòs.