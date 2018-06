Màxim Huerta va defraudar 218.332 euros a Hisenda entre 2006 i 2008, segons 'El Confidencial'

El ministre assegura que està al «corrent» de les seves obligacions tributàries des de fa deu anys

Actualitzada 13/06/2018 a les 11:33

El ministre de Cultura, Màxim Huerta, va defraudar 218.332 euros a través d'una societat entre els anys 2006 i 2008, segons informa aquest dimecres 'El Confidencial'. El diari digital apunta que en una inspecció sobre el període que Huerta treballava a la televisió va concloure que la societat de l'ara ministre –Almaximo Porfesionales de la Imagen SL- va facturar 798.521 euros i que es va deduir com a despeses per activitat artística injustificada 148.702 euros. Segons el digital, el frau original era de 218.332 euros, però va acabar abonant 365.938 euros pels tres exercicis, inclosos un recàrrec del 50% de multa i els interesses de demora, a més de les costes (4.840 euros). El ministre s'ha defensat aquest matí en una entrevista a 'Onda Cero' i ha assegurat que està «al corrent» de les seves obligacions tributàries des de fa deu anys.El Tribunal Superior de Justícia de Madrid (TSJM) va condemnar en dues sentències emeses el maig del 2017 Màxim Huerta, que també va haver d'abonar les costes de 4.840 euros. Les resolucions judicials van determinar que l'aleshores presentador no va complir amb les seves obligacions tributàries. En aquest sentit, va assegurar que Huerta només havia tributat per l'impost de societats (25%) però no per l'IRPF (48%) «eludint així els tipus impositius progressius i més elevats de l'IRPF» i «engrandint indegudament el capítol de despeses».Els magistrats també consideren que la conducta de Huerta va ser «voluntària i culpable» i que no s'hi podia «apreciar bona fe».Per la seva banda, el ministre de Cultura ha volgut deixar clar que des de fa deu anys té les seves «obligacions tributàries al corrent» i que hi va haver una regularització després que Hisenda canviés el criteri per als artistes, locutores, presentadors i treballadors del sector que facturaven a través de societats, tal com, ha afegit, se li va recomanar quan va començar a intervenir en programes de televisió.«No hi va haver mala fe i va haver-hi responsabilitat, no com a ministre sinó com a ciutadà», ha comentat Huerta en una entrevista a Onda Cero. Huerta també ha avançat que no pensa dimitir per aquest cas i que ja ha tractat aquest assumpte amb el president del govern espanyol, Pedro Sánchez.