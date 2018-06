Localitzen un nadó mort en el celobert d'un edifici de Barcelona

L'autòpsia haurà d'aclarir, entre altres coses, si la nena va morir després de caure al celobert o abans

Actualitzada 12/06/2018 a les 18:19

Els Mossos d'Esquadra investiguen la mort d'un nadó aquest dimarts al matí en un bloc del barri de Gràcia de Barcelona. Segons han informat fonts policials, els fets s'han produït al voltant de les deu, quan els agents han rebut un avís per la possible troballa del nadó al celobert de l'edifici. En arribar al lloc dels fets, han comprovat que es tractava del cos sense vida d'un infant. La Divisió d'Investigació Criminal de la Regió Policial de Barcelona s'ha fet càrrec de la investigació.Segons han confirmat fonts properes el cas, el nadó és una nena. L'autòpsia haurà d'aclarir, entre altres coses, si la nena va morir després de caure al celobert o abans. Durant tot el matí, agents de la policia ha estat buscant informació que permeti aclarir el cas tant en el número 231 del carrer Roger de Flor, on el celobert té la porta d'accés que ja ha estat precintada, com en el número 229, ja que les finestres d'aquesta finca també donen en aquest espai. Entre altres detalls els agents han estat preguntant als veïns si sabien si a la finca hi vivia alguna dona embarassada.